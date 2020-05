Madrid em desacordo com Governo por estar excluída da fase de desconfinamento

A passada segunda-feira marcou o início da fase de desconfinamento por toda a Europa, com a reabertura de alguns estabelecimentos e regresso às aulas em certos países. Na vizinha Espanha – o país europeu com mais casos de infeção por Covid-19 – milhões de espanhóis puderam reencontrar-se com a família e amigos e reunir-se em esplanadas, restaurantes e espaços ao ar livre, embora com limitação do número de pessoas.



No entanto, Madrid e Barcelona – as cidades mais atingidas pela pandemia – ficaram de fora deste relaxamento de medidas e permaneceram em isolamento. Os habitantes destas cidades continuaram sob o dever de permanecer em casa e sair apenas às horas definidas por lei.



Na próxima segunda-feira, o país entra numa nova fase, mas Madrid continua excluída. O Ministério da Saúde espanhol recusou o pedido do governo regional de Madrid e a capital, juntamente com Barcelona, não faz parte dos 70 por cento do território espanhol que entra na fase 1 de desconfinamento. As duas cidades continuam na fase 0, apesar de com menos restrições. Haverá a reabertura de alguma atividade comercial e museus com hora marcada e lotação limitada, mas as esplanadas continuam encerradas e as reuniões familiares proibidas. Espanha registou este sábado 102 mortes, o número mais baixo desde que foi decretado estado de emergência.





Para que uma comunidade possa avançar de fase, o Governo espanhol estabeleceu um conjunto de requisitos que é necessário cumprir para o efeito.





No caso de Madrid, foi cumprida uma das condições que diz respeito às capacidades do sistema de saúde, nomeadamente à capacidade de internamento nos cuidados intensivos. Neste ponto, a capital espanhola registou “um progresso significativo”, como destacou o diretor do Centro de Controlo de Alertas e Emergências Sanitárias, Fernando Simón.







Porém, Madrid não conseguiu responder ao requisito que lhe foi exigido na semana passado, o único que o Ministério da Saúde exigia para que a capital recebesse luz verde e avançasse para a fase 1 de desconfinamento: o desenvolvimento do plano para detetar e acompanhar possíveis casos de infeção por Covid-19 e seus respetivos contactos.

Madrid confirma esforços, especialistas negam

Madrid em protesto

A taxa de mortalidade é muito elevada na Catalunha. Do total de mortes por Covid-19 em Espanha na sexta-feira, 42 por cento ocorreram nesta região. Apesar disso, diminui em relação aos 60 por cento na quinta-feira.

“Toda a força que foi colocada na capacidade de assistência nos hospitais, deve ser transferida para os serviços de atenção primária e saúde pública e isso não se faz em poucos dias, é necessário fornecer tempo suficiente para que se estabeleça”, justificou Simón.Para além disso, o diretor do Centro de Controlo de Alertas e Emergências Sanitárias sublinhou que “é preciso ter em consideração onde a comunidade começou. Teve um início da pandemia explosivo e, embora a evolução esteja mais favorável, é uma das que ainda regista mais casos todos os dias”.Apesar de o número ser cada vez menor, esta quinta-feira, Madrid foi a segunda região com maior número de mortes (30).O plano de deteção e acompanhamento de novos casos de infeção por Covid-19 existe, de facto, mas há ainda muitas dúvidas associadas.Esse protocolo que estabelece os procedimentos para a catalogação de casos suspeitos, positivos confirmados e respetivos contactos próximos chegou aos centros de saúde na noite do passado domingo, mas na sexta-feira ainda não tinham sido equipados com recursos suficientes nem recebido instruções precisas para o colocar em prática.O governo regional garante que reforçou a contratação de profissionais para permitir a aplicação do plano, mas os profissionais de saúde negam.Madrid assegurou que “colocou em marcha a extensão dos contratos de atenção primária e Summa”. Porém,que se encontram infetados ou em isolamento.Antonio Cabrera, médico de família do centro de saúde de Daroca, afirma que os “reforços humanos” não chegaram a “quase nenhum” centro. Em relação aos testes PCR (que investigam o material genético do próprio vírus), o Governo regional assegura que estão a realizar-se 11 mil por dia e podem chegar a 15 mil, mas Cabrera diz que “chegaram aos centros, mas não parece que sejam em número suficiente para as previsões”.Por estas razões, os especialistas em Saúde Pública do Ministério da Saúde justificam a razão pela qual Madrid não passou para a fase seguinte de desconfinamento, por entenderem que faltam “mais uns dias” para que o protocolo esteja bem assente.Os residentes e políticos da capital espanhola não receberam de bom grado a notícia de que permaneceriam na fase zero de desconfinamento e têm vindo a contestar a decisão do executivo espanhol.As palavras de Díaz Ayuso foram partilhadas entre a população do bairro de Salamanca, em Madrid, que saiu à rua e gritou por “liberdade”.Os protestos levantaram preocupações na propagação da Covid-19 naquela região. O Governo defendeu o direito ao protesto, mas pediu que as pessoas se comportassem com responsabilidade. “Todas as pessoas têm sempre o direito de protestar e até, mesmo que por pouco tempo, fazer muito barulho”, disse o ministro espanhol da Ciência, Pedro Duque. “Mas a única coisa pela qual precisamos de ter cuidado é o facto de estarmos numa situação de pandemia e por isso, se estiverem em protesto, precisam de manter a distância e evitar a infeção”, acrescentou Duque.Em Barcelona, onde também se mantém a fase 0 de desconfinamento pelo menos até 25 de maio, os ânimos parecem estar mais calmos.o levantamento de muitas das medidas de restrição em vigor na capital.Alba Vergés, a ministra da Saúde da Catalunha, disse que apesar de a taxa de infeção estar a diminuir em toda a região, está preocupada com as áreas mais povoadas que não dispõem de recursos para acompanhar novos casos de infeção e monitorizar os contactos.Por esta razão, Vergés propôs o que chamou de, o que significa o alívio de algumas medidas de restrição na Catalunha. Lojas, bibliotecas e mercados ao ar livre estão agora autorizados a abrir, apesar de ser imposta uma capacidade limite. Os bares, restaurantes, esplanadas permanecem fechados.