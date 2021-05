Maiores partidos timorenses questionam liberdade de movimento para vacinados

"Quero dizer claramente que a deliberação do Governo de permitir nesta fase a livre circulação de todos aqueles com duas doses de vacina é, no mínimo, cientificamente irresponsável. Por isso mesmo não concordo", disse à Lusa Mari Alkatiri, secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), maior partido do Governo.

"Quem está vacinado pode continuar a ser portador e a espalhar o vírus por todo o país e mesmo que os vacinados estejam protegidos individualmente, não serão eles os doentes graves, mas sim portadores do vírus", afirmou Alkatiri.

O líder da Fretilin considerou "decisões oportunistas" a medida anunciada hoje pelo Governo e a de permitir, desde a semana passada, a realização de cerimónias coletivas de culto.

"Nós estamos a aproximar-nos das eleições e a quer mostrar-se alguns resultados físicos que têm mais impacto e com isso reduz-se a preocupação em relação a vida das pessoas", afirmou.

"As decisões não têm coerência e não têm consistência. Sou líder do maior partido para viabilizar este Governo, mas a nível individual e na minha própria consciência, a primeira questão, a mais importante é salvar o povo. E estas medidas abrem as portas a espalhar o vírus", considerou.

Em Conselho de Ministros, o Governo decidiu que residentes em Timor-Leste que tenham a vacinação completa podem movimentar-se livremente pelo território, sem necessitar de autorização ou testes, tendo que cumprir apenas protocolos sanitários.

"Pessoas que tenham tomado as duas vacinas podem deslocar-se livremente em Díli ou nos municípios. Para essas deslocações precisam de apresentar cartão da vacina", disse o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães.

"Para poderem viajar têm que usar máscara e observar distanciamento e demais protocolos de saúde", sublinhou.

Questionado pela Lusa sobre tinha falado sobre essa posição critica com o primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak, o líder da Fretilin disse que não, notando que não teve qualquer diálogo com o chefe de Governo, "nem `online`", desde 23 de março.

"Não fui sequer tido nem achado para tomar essa decisão. Estou escrupulosamente a cumprir o `lock down` e exceto com os familiares diretos, na mesma casa, os contactos que faço são todos `online`. Desde que comecei a aplicar essa regra não foi feito nenhum contacto `online` com o primeiro-ministro", considerou.

Também o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), de Xanana Gusmão, maior força da oposição, contestou a decisão do Governo, somando essa crítica a várias sobre a gestão da pandemia pelo Governo.

O chefe da bancada do CNRT, Duarte Nunes, disse à Lusa que os cientistas confirmaram que "mesmo depois de estar vacinado ainda pode apanhar" a doença.

"O nosso alerta é dado aqui. Esta questão não faz sentido porque os vacinados podem continuar a transmitir a doença e levar a covid-19 a espalhar-se ainda mais no país", afirmou.

Questionado sobre a possível contradição entre a postura do CNRT e as ações recentes do líder do partido, Xanana Gusmão, que tem realizado e participado em grandes aglomerações sem respeito pelas regras em vigor, Duarte Nunes considerou tratar-se de protestos.

"Xanana Gusmão pode usar essa situação como protesto das situações anteriores, de coisas como a cesta básica ou outras situações em que o próprio Governo faz aglomerações, mas depois proíbe outros de os fazer", afirmou.

Ao considerar que o país está a perder a guerra contra a covid-19, o político defendeu que o executivo deve deixar de gastar dinheiro em confinamento de jovens, sem sintomas, e procurar detetar e proteger os mais vulneráveis.

Em resposta, Alkatiri considerou haver "hipocrisia" nos comentários críticos do CNRT sobre a gestão da pandemia, tendo em conta depois os comportamentos do líder do partido.

"Os protestos têm os seus limites. Não sabe protestar ou então sente-se já imune e leva todo o povo para a morte", considerou.

Por outro lado, Duarte Nunes indicou que, até ao momento, nenhum deputado do CNRT se apresentou para receber a vacina, por quererem outras vacinas disponíveis no país, além da AstraZeneca.

"O Governo deve aceder a outras vacinas, dando às pessoas a opção de escolher livremente qual quer tomar, sem impor apenas uma", insistiu.

Timor-Leste vive atualmente o pior momento da pandemia, com 16 mortos (dos quais 13 em maio), um crescente número de hospitalizações, 2.648 casos ativos e quase 6.900 acumulados, dos quais mais de 66% registados em maio.

