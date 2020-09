Mais 58 novos casos em Moçambique elevam total para 4.265

"Dos 58 casos reportados hoje, 57 são moçambicanos e um é de nacionalidade malauiana", referiu uma nota de atualização de dados do ministério.

Os casos reportados encontram-se em isolamento domiciliar e, neste momento, decorre o processo de identificação dos seus contactos, acrescentou.

Do número total de infeções que o país já registou, 3.998 casos são de transmissão local e 267 casos são importados.

O Ministério da Saúde contabiliza 2.511 (58%) indivíduos totalmente recuperados, havendo também o registo de 26 óbitos e 16 pessoas internadas.

A capital moçambicana (cidade de Maputo) continua a registar o maior número de casos ativos no país, com 925 infetados, seguida das províncias de Maputo, com 227, Nampula, com 198, e Cabo Delgado, com 177 casos.

As restantes sete províncias moçambicanas registam menos de 90 casos.

Moçambique rastreou pouco mais de dois milhões de pessoas e testou um cumulativo de 101.888 desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março.

Sobre o estado de emergência em vigor desde 06 de agosto e que termina em 08 de setembro, o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, faz hoje uma comunicação à nação.

Moçambique viveu com restrições nos últimos cinco meses, após um primeiro estado de emergência que começou em 01 de abril e teve três prorrogações.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 869.718 mortos e infetou mais de 26,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.