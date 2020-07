Mais de 530 mil mortes e quase 11,3 milhões de infetados em todo o mundo - AFP

Mais de 11.296.470 casos de infeção pelo novo coronavírus foram diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da pandemia, dos quais, pelo menos, 5.895.500 estão já recuperados.

O número de casos diagnosticados reflete apenas uma parte do total real de infeções, uma vez que alguns países apenas testam casos graves e há países pobres com capacidade de testagem limitada.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte por covid-19 no início de fevereiro, são o país mais afetado pela pandemia, tanto em óbitos como em infeções, com 129.676 mortes em 2.839.917 casos registados. Pelo menos 894.325 pessoas já foram declaradas recuperadas.

Aos EUA seguem-se na lista de países mais afetados o Brasil, com 64.265 mortes em 1.577.004 casos positivos; o Reino Unido, com 44.198 mortes em 284.900 casos; a Itália, com 34.854 mortes em 241.419 casos; e o México, com 30.366 mortes em 252.165 casos.

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, registou oficialmente um total de 83.553 casos (oito novos casos nas últimas 24 horas), entre os quais se contabilizam 4.634 mortes (total inalterado) e 78.516 doentes recuperados.

A Europa contabiliza até às 11:00 de hoje 199.252 mortes em 2.791.295 casos; os EUA e Canadá contam 138.396 mortes em 2.945.234 casos; a América Latina e Caraíbas 126.648 mortes em 2.869.221 casos; a Ásia 37.862 mortes em 1.472.093 casos; o Médio Oriente 17.480 mortes em 813.851 casos; a África 11.094 mortes em 464.804 casos; e a Oceânia 133 mortes em 9.972 casos.

O balanço da AFP é feito com base em dados recolhidos junto de autoridades nacionais e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).