Mais duas mortes e 54 novas infeções em São Tomé e Príncipe

"Nas últimas 24 horas, registaram-se mais dois óbitos", anunciou a porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel Santos, esclarecendo que se trata de "pessoas do sexo masculino - uma com 92 anos, do distrito de Água Grande, e outra de 61, do distrito de Mé-zóchi".

De acordo com o boletim diário divulgado pelas autoridades locais, nas últimas 24 horas, houve o registo de 54 casos -- 42 na ilha de São Tomé, e 12 na ilha do Príncipe - e nove recuperações da doença na ilha de São Tomé.

Com os dados mais recentes, o arquipélago conta agora com 3.097 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, entre os quais 45 óbitos e 2.591 recuperações da doença.

O arquipélago lusófono conta ainda, oficialmente, com 461 casos sob vigilância, dos quais 406 na ilha de São Tomé e 55 na ilha do Príncipe.

Destes, 449 encontram-se em isolamento domiciliar -- 399 na ilha de São Tomé e 55 na ilha do Príncipe - e dez pacientes, na ilha de São Tomé, estão internados, sendo três em estado grave.

Os dados revelados hoje pelo Ministério da Saúde indicam que na semana passada foram realizados 617 testes PCR - 280 positivos, 334 negativos e 3 inclusivos.

O Governo são-tomense declarou Estado de Calamidade em todo país, a partir de sábado até 3 de outbro.

Com esta decisão, o executivo espera travar a tendência crescente de casos positivos no país, ao mesmo tempo que intensifica a campanha de vacinação.