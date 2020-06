Mais seis casos em Cabo Verde aumentam total para 542

De acordo com atualização feita hoje na página oficial do Governo (covid19.cv), o país passou a ter 452 casos, mais seis do que no dia anterior.

Dos novos casos, cinco são de São Vicente, que eleva o total para nove, e o outro foi diagnosticado em Santa Catarina de Santiago, que torna-se no oitavo município do país com casos confirmados da doença.

Na atualização feita hoje, não é anotado nenhum caso na cidade da Praia, o foco principal da doença, que, excetuando os três dias em que o laboratório esteve inativo na semana passada, faz com que a capital do país não regista casos diários 50 dias depois.

Com estes novos seis casos, Cabo Verde passa a contabilizar 542, desde 19 de março, distribuídos pelas ilhas de Santiago (469), Boa Vista (56), São Vicente (09) e Sal (08).

Do total de casos registados, contabilizam-se cinco óbitos, dois doentes foram transferidos, 240 recuperados e o país tem neste momento 295 doentes internados nos isolamentos institucionais.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 392 mil mortos e infetou mais quase 6,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,8 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.