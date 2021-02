Mais uma vacina disponível. EUA dão luz verde à inoculação da Johnson & Johnson

Esta é a terceira vacina contra a Covid-19 a ser aprovada nos EUA, depois das da Pfizer/BoiNTech e da Moderna.

Nos EUA, as vacinas de duas doses da Pfizer e Moderna mostraram ser 95 por cento eficazes contra a Covid-19. Os ensaios com a vacina J&J mostraram 86 por cento de eficácia contra casos graves de infeção por Covid-19, hospitalizações e mortes. Quando foram incluídos os casos moderados, a eficácia caiu para 66 por cento, mas os especialistas defendem que os números destas três vacinas não podem ser comparados por causa das diferenças entre os estudos, uma vez que as vacinas da Pfizer e Moderna foram submetidas a ensaios quando ainda não tinham sido detetadas as novas variantes.



Dose única



Alguns dos especialistas reunidos no sábado lembraram que a necessidade de vacinas torna o candidato J&J necessário, especialmente porque se mostrou seguro e previne suficientemente a doença, enquanto a empresa farmacêutica continua a avançar com o plano para melhorar e adaptar para as novas variantes., tornado a sua distribuição mais fácil do que a das vacinas da Pfizer e Moderna, por exemplo, que devem ser enviadas congeladas.. O executivo norte-americano procura distribuir cerca de quatro milhões de doses já na próxima semana, o que se somará às cerca de 16 milhões de doses das vacinas da Moderna e da Pfizer que o Governo já tem planeado distribuir por todo o país.

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado a nível global, tanto em número de mortos como de casos, com um total de 508.314 mortes entre 28.413.620 casos reportados.

Até agora, os Estados Unidos distribuíram mais de 90 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.de acordo com dados do Governo norte-americano.O Presidente norte-americano saudou a aprovação da vacina da J&J, considerando “um avanço encorajador nos nossos esforços para pôr fim à crise”. No entanto, Joe Biden deixou um aviso:

Vacina deverá ser aprovada na UE em março

A Johnson & Johnson também está à procura de autorização para o uso emergencial da sua vacina na Europa.e o regulador de medicamentos deverá recomendar o uso da vacina J&J no início do próximo mês, segundo avança a Bloomberg.Segundo fonte da UE, a luz verde por parte da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deverá chegar a 11 de março . Se assim for, a vacina da J&J será a quarta a conseguir autorização na UE, depois das da Moderna, AstraZeneca e Pfizer/BioNTech.A Comissão Europeia já tinha adiantado que as entregas da vacina da Johnson & Johnson deveriam começar no início de abril.

Em janeiro, o diretor médico da Janssen, Manuel Salavessa confirmou o compromisso em disponibilizar 200 milhões de doses à União Europeia, com as primeiras 1,25 milhões de doses da vacina a serem entregues a Portugal no segundo trimestre. A 16 de fevereiro, o presidente do Infarmed, Rui Santos Ivo, garantiu que a farmacêutica irá cumprir os acordos e as datas de distribuição das vacinas.