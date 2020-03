Malásia fecha fronteiras a partir de 4ª feira e até ao fim do mês

A medida, anunciada na segunda-feira à noite pelo primeiro-ministro malaio, Muhyiddin Yassin, na televisão, vai estar em vigor pelo menos até 31 de março, depois de terem sido confirmados no país 533 infetados pelo novo coronavírus.

Durante duas semanas, os malaios não vão poder viajar para o estrangeiro e aqueles que optarem por regressar de outros países terão de passar por controlos sanitários e ficar de quarentena durante 14 dias.

A entrada de turistas estrangeiros foi proibida, os locais de ócio e educativos foram encerrados e as concentrações de elevado número de pessoas, como eventos desportivos e religiosos, restringidos.

Uma oração com 16 mil participantes numa mesquita de Kuala Lumpur foi identificado como o principal foco de infeção no país, com mais de 240 casos detetatdos só na Malásia. Estavam também presentes fiéis do Brunei, de Singapura e da Indonésia, entre outros países, alguns dos quais ficaram infetados.