Manchester City vence Tottenham e conquista Taça da Liga inglesa

Perante 8.000 adeptos que puderam assistir à decisão da 61.ª edição da prova, os ‘citizens’ dominaram os ‘spurs’ em todas as vertentes, mas apenas conseguiram alcançar o golo do triunfo aos 82 minutos, num cabeceamento do central francês, a corresponder a um livre de Kevin de Bruyne.



Com os internacionais portugueses Rúben Dias e João Cancelo de início, e com Bernardo Silva a entrar nos instantes finais, o Manchester City conquistou o primeiro troféu de uma época em que poderá alcançar o ‘treble’, tendo em conta que está nas meias-finais da Liga dos Campeões e também próximo de confirmar a mais do que esperada vitória na Premier League.



Os ‘citizens’ conquistaram a Taça da Liga pelo quarto ano seguido e tornaram-se, a par do Liverpool, os recordistas de troféus da competição, com oito.



Já o Tottenham, agora orientado por Ryan Mason, que recentemente substituiu José Mourinho, perdeu uma final da prova pela quinta vez, a terceira consecutiva, depois de 2009 e 2015, sendo que a última vez em que ergueu este troféu foi em 2008.