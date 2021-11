Médicos de Saúde Pública contra semana de contenção

Reuters

A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública espera que o governo volte atrás na decisão de impor uma semana de contenção a seguir ao Ano Novo. Gustavo Tato Borges considera que essa medida equivale a aceitar que os comportamentos de risco durante as Festas são inevitáveis. O presidente da associação sublinha que o problema do aumento dos contágios por Covid-19 tem de ser contido e não remediado e, portanto, as medidas de controlo devem vigorar durante e não depois da quadra festiva.