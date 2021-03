Médicos franceses e alemães alertam para sobrecarga face ao aumento de casos

Em Paris, médicos dos cuidados intensivos afirmaram este domingo que o aumento do número de casos de Covid-19 pode em breve sobrecarregar a sua capacidade para tratar dos doentes, podendo forçá-los a escolher que pacientes tratar.







O aviso foi feito hoje num artigo de opinião assinado por 41 médicos da região de Paris, publicado no Le Journal du Dimanche , surgindo numa altura em que o Presidente francês, Emmanuel Mácron, tem defendido a sua decisão de não avançar com um confinamento total do país, como fez em 2020.

Desde janeiro, o Governo liderado por Macron tem imposto um recolher obrigatório e outro tipo de restrições. Mas, com o número de infeções a aumentar e os hospitais a ficarem com falta de camas nos cuidados intensivos, os médicos têm pressionado o Governo para um confinamento total.

“Nós nunca conhecemos uma situação como esta, nem durante os ataques [terroristas]”, afirmaram os médicos no artigo publicado no Le Journal du Dimanche, referindo-se aos atos reivindicados pelo autoproclamado Estado Islâmico em 2015, que mataram mais de 130 pessoas e encheram as urgências de Paris com feridos.



Por sua vez, na Alemanha, o presidente da Associação de Medicina Intensiva e de Urgências alemã (DIVI) alerta que as unidades de cuidados intensivos na Alemanha estão a chegar ao limite devido à pandemia, pedindo restrições mais severas para reverter a tendência.





“Estamos a correr de olhos abertos para a desgraça”, disse o responsável da DIVI, Gernot Marx, que pede um confinamento de duas a três semanas, em declarações à revista alemã



O especialista realçou que esse confinamento “salvaria muitas vidas e protegia muita gente da sequelas do coronavirus”.

Segundo dados da associação, atualmente há 1.644 camas livres nas unidades de cuidados intensivos alemãs. Desde março, o número de pacientes em cuidados intensivos aumentou naquele país de 2.727 para 3.448.



A situação é considerada crítica a partir dos 5.000 doentes com Covid-19 nas unidades de cuidados intensivos.



A Alemenha registou 17.176 novos casos e 90 mortos nas últimas 24 horas, um aumento de mais de 3.000 casos em relação ao domingo passado.