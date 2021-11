Medidas para a Madeira serão de difícil aplicação e precisam esclarecimentos afirma ACIF

Em declarações à Lusa, Jorge Veiga França salientou que compreende a necessidade de adoção de medidas contra a pandemia e considerou positivo o facto de o governo da Madeira ter hoje decidido adiar por uma semana a aplicação total das medidas, criando um período de transição, embora considere que uma semana é insuficiente para que as empresas se preparem para as novas regras e que vão ser necessários vários esclarecimentos.

Segundo o responsável, se por um lado será pacífico a testagem de quem se dirija a um restaurante em grupos ou participe num evento ou numa festa, por outro lado há situações "que terão de ter um enquadramento ou uma clarificação para que se enquadrem em medidas exequíveis e razoáveis", como o do simples consumidor que, para tomar um café, será obrigado a que verifiquem se tem o certificado de vacinação e se tem um teste válido no prazo inferior a sete dias.

"Parece-me uma das medidas que será mais difícil de executar e pode promover, no fundo, um incumprimento indesejável", considerou.

"Espero estar enganado, mas tenho sérias dúvidas de que [algumas medidas] se possam fazer", sublinhou.

Por outro lado, o responsável questionou "sobre quem recai o ónus" de fiscalizar se os funcionários estão ou não vacinados e têm ou não um teste válido.

Apesar de considerar a testagem uma medida positiva, Veiga França duvida também "da capacidade operacional" para a testagem em larga escala como está previsto, nomeadamente dos recursos humanos das empresas, porque "neste momento não há disponibilidade para isso".

"As entidades privadas no campo da saúde, como as farmácias, os laboratórios, as clínicas que estão ao abrigo do nosso contrato programa e que têm efetuado essas testagens, não me quer parecer seja exequível considerar [que possam fazer] uma média de 25 a 30 mil testagens diárias", para cumprirem "os limites do período relativamente ao qual é preciso garantir sempre um certificado válido ativo" para a população residente e para a população flutuante que visita o arquipélago, disse.

Veiga França considerou que uma semana de transição será "um período demasiado curto" para aplicar na prática as medidas e lembrou que há turistas que agendaram visitas à Madeira para as próximas semanas e que não estavam a contar com estas medidas.

Salientou ainda que o nível de vacinação no arquipélago já é muito elevado, mas "existem 14% [de pessoas] que se recusam a vacinar" e não se pode obrigar ninguém a ser vacinado.

"Se calhar, seria mais razoável uma recomendação, mesmo que uma recomendação forte com o apoio das associações, nomeadamente a nossa, que é a principal a nível regional, no sentido de sensibilizar todos os nossos associados a participarem numa campanha de forma a conseguir mais vacinação", defendeu.

Apesar da elevada taxa de vacinação, a Madeira tem registado, nas últimas semanas, uma média diária superior a 50 novos casos de infeção e também um aumento do número de mortes associadas à doença, o que levou o Governo Regional a determinar novas medidas sanitárias, como a obrigatoriedade de apresentação cumulativa de certificado de vacinação e teste antigénio para frequentar a maioria dos recintos públicos e privados.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou na quinta-feira que a necessidade de apresentação de um teste antigénio e do certificado de vacinação entrava em vigor às 00:00 de sábado, o que originou hoje enormes filas em torno das farmácias e dos postos de testagem do centro do Funchal.

O Governo da Madeira veio depois clarificar, num comunicado hoje enviado às redações, que, até ao dia 27 (sábado da próxima semana), será solicitado aos cidadãos apenas "a apresentação do certificado de vacinação ou do teste rápido antigénio" nos locais onde, depois dessa data, passarão a ser necessários os dois documentos.

A medida aplica-se a setores ligados ao desporto, restaurantes, cabeleireiros, ginásios, bares e discotecas, eventos culturais, cinemas, atividades noturnas, jogos, casinos e outras atividades sociais similares.

A maioria das medidas, como a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços abertos e fechados e da apresentação de testes antigénios em alguns locais, vai vigorar a partir das 00:00 de sábado.

De acordo com o boletim epidemiológico diário da Direção Regional da Saúde da Madeira de quinta-feira, a Madeira tem 452 casos de covid-19 ativos e 43 pessoas hospitalizadas, sete das quais em cuidados intensivos.