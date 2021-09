Menos de 1/3 dos países africanos vacinou totalmente 10% da população

A Organização Mundial da Saúde (OMS) para África anunciou hoje que as Seicheles e as Maurícias vacinaram completamente mais de 60% da sua população, Marrocos 48% e a Tunísia, Comores e Cabo Verde mais de 20%.

A maioria dos países africanos que atingiram o objetivo têm populações relativamente pequenas e 40% são pequenos Estados insulares em desenvolvimento, indica a organização.

O objetivo global de vacinar totalmente 10% da população de cada país até 30 de setembro foi estabelecido em maio pela Assembleia Mundial da Saúde. Quase 90% dos países com rendimentos elevados atingiram este objetivo.

Metade dos 52 países africanos que receberam vacinas contra a covid-19 vacinaram completamente apenas 2% ou menos das suas populações.

"Os últimos dados mostram ganhos modestos, mas ainda há um longo caminho a percorrer para atingir o objetivo da OMS de vacinar totalmente 40% da população até ao final do ano. Os carregamentos estão a aumentar, mas os planos de entrega opacos continuam a ser o principal motivo dos atrasos em África", disse o Richard Mihigo, coordenador do Programa de Imunização e Desenvolvimento de Vacinas do Escritório Regional da Organização Mundial de Saúde (OMS) para África.

Nove países africanos, incluindo a África do Sul, Marrocos e Tunísia, tinham atingido a meta dos 10% no início de setembro e outros seis conseguiram atingir a meta ainda este mês devido ao aumento das entregas de vacinas.

Segundo a OMS, 23 milhões de vacinas contra a covid-19 chegaram a África em setembro, o que representa um aumento de dez vezes em relação a junho.

No entanto, apenas 60 milhões de africanos foram totalmente vacinados até à data e 2% das mais de 6 mil milhões de vacinas dadas a nível mundial foram administradas no continente.

A Covax -- a plataforma global para assegurar um acesso equitativo às vacinas - está a trabalhar com doadores para identificar os países que podem atualmente absorver grandes volumes de vacinas e enviá-las e planeia reforçar o seu apoio aos países que não dispõem de outras fontes de vacinas.

O número de casos de covid-19 em África caiu 35%, para pouco mais de 74.000 na semana até 26 de setembro. Quase 1.800 mortes foram relatadas em 34 países africanos no mesmo período.

"Apesar da diminuição do número de casos, todos nós devemos permanecer vigilantes e continuar a aderir às medidas comprovadas de saúde pública e segurança que sabemos salvar vidas, tais como usar uma máscara, lavar as nossas mãos regularmente e distanciarmo-nos fisicamente, especialmente enquanto as taxas de vacinação permanecem baixas", disse Mihigo.