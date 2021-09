Menos internamentos, 1.323 novos casos e sete mortes nas últimas 24 horas

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) estão hoje internadas 569 pessoas com covid-19, menos 28 do que na quarta-feira. Em unidades de cuidados intensivos estão 118 pessoas, menos nove do que na quinta-feira.

A maior parte dos novos casos (478) registou-se na região Norte, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 408 novas infeções.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (3), na região Norte (3) e na região Centro (1).