México regista 753 mortos e mais de 20 mil infetados nas últimas 24 horas

O número de contágios, desde o início da pandemia, subiu para 3.091.971 e o de óbitos para 248.167.



Com estes registos, o México continua a ser o quarto país do mundo com mais mortes por covid-19, atrás dos Estados Unidos, Brasil e Índia, e o 15.º no número de infeções confirmadas, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.



A covid-19 provocou pelo menos 4.333.013 mortes em todo o mundo, entre mais de 205,3 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência de notícias France-Presse, divulgado na sexta-feira.