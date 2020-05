Migrantes e refugiados detidos na Malásia para conter propagação da Covid-19

De acordo com as autoridades, 586 migrantes e refugiados sem documentos foram presos durante uma operação na sexta-feira, por receio que estivessem infetados com Covid-19. As Nações Unidas alertam que esta medida pode levar grupos mais vulneráveis a esconder-se e a evitar procurar ajuda médica.





O objetivo era, segundo a imprensa local, impedir que os migrantes viajassem para outras regiões numa altura em que foram impostas restrições nas deslocações para conter a progressão da pandemia.





Entre os detidos estão crianças e muitos refugiados rohingya e a ONU está a apelar à suspensão da detenção destes migrantes e à libertação de todas as crianças, uma vez que os centros de detenção de migrantess estão lotados, podendo aumentar o risco de propagação da Covid-19.





"O medo de prisão e da detenção pode levar estes grupos vulneráveis ​​a esconderem-se e a evitar que procurem tratamento, com consequências negativas para sua própria saúde e criando riscos adicionais à disseminação da Covid-19 a outros", afirmou a ONU.





Nos últimos dias, a população da capital da Malásia, Kuala Lumpur, começou a manifestar-se contra a presença de estrangeiros no território e a acusar os refugiados de serem os responsáveis pela propagação da Covid-19.





Entretanto, o ministro da Segurança, Ismail Sabri Yaakob, garantiu que todos os migrantes detidos foram sujeitos a testes à Covid-19 e testaram todos negativo.







Até este sábado, a Malásia contabilizava cerca de 6100 pessoas infetadas pelo novo coronavírus e 103 óbitos.