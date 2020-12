Militares com missões complexas entre os prioritários na vacinação, diz ministro da Defesa

Foto: Mário Cruz - Lusa

O ministro da Defesa afirmou sábado que alguns militares estarão entre os prioritários para receber a vacina contra a covid-19 e que as Forças Armadas terão uma ação de primeira linha no planeamento e organização da vacinação.