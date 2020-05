Ministério do Interior da Guiné-Bissau reforça patrulhamento

"Os agentes das forças e serviços de segurança nacional reforçam a partir de hoje as patrulhas nas estradas, ruas e vias públicas de todas as cidades e localidades do território nacional para seguimento do cumprimento na íntegra das ordenações do estado de emergência vigente", referiu o Ministério do Interior em comunicado hoje divulgado.

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, prolongou na segunda-feira, pela terceira vez desde março, o estado de emergência na Guiné-Bissau até 26 de maio e impôs o recolher obrigatório, na sequência do aumento de infeções por covid-19 no país.

Na quarta-feira, o número de casos da doença na Guiné-Bissau aumentou para 836, mantendo-se os três mortos, segundo os dados divulgados pelo Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES).

No comunicado, o Ministério do Interior sublinha que não será permitida a circulação de pessoas fora do horário previsto, entre as 07:00 e as 14:00 e que será observado o período de recolher obrigatório entre as 20:00 e as 06:00 em todo o território nacional.

"Não será permitida a circulação de pessoas nas ruas sem máscara", salienta o Ministério do Interior.

O Ministério do Interior reiterou que as pessoas autorizadas a circular sem restrição devem estar sempre acompanhadas das credenciais emitidas pelo ministério.

Os livres-trânsitos emitidos até ao momento ficam também sem validade e as pessoas devem dirigir-se aos serviços do Ministério do Interior a solicitar a emissão de um novo modelo, "sem o qual nenhuma viatura poderá circular nas estradas e vias públicas".

Em África, há 2.475 mortos confirmados, com quase 72 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 297 mil mortos e infetou mais de 4,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.