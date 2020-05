Ministérios da Saúde e Mar articulam com as autarquias medidas para setor das pescas

"Sabemos que a questão das pescas é sensível, nomeadamente na pesca do cerco e da sardinha, pescas que se aproximam nesta fase. São embarcações onde confluem muita gente em aglomerados", disse António Lacerda Sales.

O governante, que falava na conferência de na conferência de imprensa diária de atualização sobre a pandemia em Portugal, disse que as medidas "estão a ser articuladas" entre o Ministério do Mar, as autarquias locais e o Ministério da Saúde.

"Incluem a possibilidade de testar pescadores, nomeadamente em algumas regiões, nomeadamente também pela estratificação do risco e vigilância", disse o secretário de Estado da Saúde, que respondia a uma questão dos jornalistas depois de na semana passada, o ministro do Mar ter admitido, numa audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar, que o setor está preocupado com o risco de contágio pela covid-19.

"Apesar de no setor das pescas e na venda de pescado não se terem observado casos de covid-19, as tripulações estão preocupadas", notou Ricardo Serrão Santos.

O governante admitiu existir "dificuldade a bordo" no que concerne a aplicação de medidas de segurança e de mitigação do risco de contágio, mas garantiu que, dentro do possível, tem sido mantido o distanciamento físico.

"A bordo das embarcações há equipamentos de proteção individual (...). Está em ação um programa de testes de (despiste à) covid-19 no setor", afirmou Ricardo Serrão Santos, em resposta aos deputados.

Portugal contabiliza 1.175 mortos associados à covid-19 em 28.132 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 12 mortos (+1,%) e mais 219 casos de infeção (+0,8%).

Das pessoas infetadas, 692 estão hospitalizadas, das quais 103 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados é de 3.182.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.