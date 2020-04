Ministra da Agricultura quer inovação na resposta aos novos desafios

Ao intervir na abertura oficial da Feira Digital do Queijo DOP, em Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, Maria do Céu Albuquerque salientou que a iniciativa resulta de "uma parceria feliz", entre diferentes entidades, para "colocar à disposição de todos um produto que faz parte" da identidade nacional.

Esta primeira Feira Digital do Queijo com denominação de origem protegida (DOP) visa ajudar produtores de diferentes queijos certificados do Centro de Portugal.

"Temos de responder rapidamente às mudanças de hoje, já a pensar no amanhã", afirmou a ministra da Agricultura, numa cerimónia nos Paços do Concelho de Oliveira do Hospital que foi transmitida em direto por plataforma digital.

Na sua opinião, as iniciativas digitais nesta área para vencer as restrições sociais de combate à pandemia constituem uma experiência que, também no futuro, pode contribuir para "aproximar os produtores dos consumidores".

Ao defender a importância de a retoma da economia poder "acontecer de forma mais célere", Maria do Céu Albuquerque insistiu na necessidade de "promover os produtos nacionais" de qualidade, como os diversos queijos DOP das comunidades intermunicipais (CIM) da Região de Coimbra, Região das Beiras e Serra da Estrela, Região de Viseu, Dão e Lafões e a Região da Beira Baixa.

As novas tecnologias e a inovação são "a maior arma para vencer" as dificuldades colocadas pela atual pandemia, mas igualmente, em geral, os desafios que a economia nacional vier a enfrentar no futuro, disse.

A ministra expressou "todo ao apreço" aos empresários e trabalhadores do setor agroalimentar, que se mantêm em laboração para "garantir que nada falte na mesa" dos portugueses.

"A agricultura não pode parar, para benefício de todas e de todos", sublinhou.

Na sessão inaugural da primeira Feira Digital do Queijo DOP, intervieram ainda João Bento e Gaspar d`Orey, das duas empresas parceiras na iniciativa, CTT e Dott, respetivamente, além de José Carlos Alexandrino, presidente da CIM da Região de Coimbra e da Câmara de Oliveira do Hospital.

Portugal regista 599 mortos associados à covid-19 em 18.091 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 32 mortos (+5,6%) e mais 643 casos de infeção (+3,7%).

Das pessoas infetadas, 1.200 estão hospitalizadas, das quais 208 em unidades de cuidados intensivos, e 383 foram dadas como curadas.