Ministros que estiveram próximos de Manuel Heitor devem cumprir 14 dias de quarentena, defende médico

Foto: Lusa

Mesmo com estes resultados negativos, os ministros devem repetir os testes à Covid-19, durante os próximos dias. É o que defende Gustavo Tato Borges, vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, que sublinha também que as recomendações das autoridades implicam um confinamento de duas semanas, para quem estabelece contatos de risco com pessoas infetadas. Ou seja, o ministro do Planeamento e a ministra da Segurança Social devem ficar em casa durante 15 dias, mesmo que voltem a testar negativo.