Moçambique recebe mais de 100 mil doses de vacina da Johnson & Johnson

Os fármacos foram adquiridos através do Mecanismo da União Africana (UA) de aquisição de vacinas, avança o comunicado.

Na campanha de vacinação contra a covid-19, o Governo moçambicano tem aplicado soluções mistas em relação às vacinas usando fármacos de vários fabricantes.

Moçambique soma 1.891 mortes devido à covid-19 e 148.727 casos, dos quais 94% recuperados da doença.

A covid-19 provocou pelo menos 4.583.765 mortes em todo o mundo, entre mais de 221,81 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.