Moçambique recebeu hoje mais de 500 mil doses de vacinas

As vacinas desembarcaram no Aeroporto Internacional de Maputo e foram recebidas pela ministra da Saúde, Ilda Cardoso, na presença de quadros do setor e da comunicação social.

"Esta é mais uma prova do compromisso do nosso Presidente [da República, Filipe Nyusi] e do nosso Governo de criar todas as condições para que o povo tenha mais e melhores condições de saúde", afirmou Ilda Cardoso.

Na ocasião, a governante anunciou o arranque, na quarta-feira, do processo de massificação da vacinação, com a imunização de todas as pessoas com idade igual ou superior a 50 anos, funcionários e agentes do Estado, motoristas e cobradores dos transportes públicos e professores que não foram vacinados na primeira fase.

A ministra da Saúde de Moçambique avançou que a meta do Governo é assegurar que até setembro deste ano 20% dos cerca de 30 milhões de moçambicanos tenham recebido pelo menos uma dose de imunizante.

Até ao final de 2021, as autoridades pretendem inocular mais de metade da população.

Moçambique vive em plena terceira vaga da pandemia de covid-19, com recordes de mortes quase todos os dias, atingindo até ao momento 1.462 óbitos e 123.541 casos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.227.765 mortos em todo o mundo, entre mais de 198,2 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.