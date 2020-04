Moçambique regista mais três casos de infeção e sobe total para 20

"Dos 54 casos suspeitos testados nas últimas 24 horas, 51 revelaram-se negativos para a covid-19 e três foram positivos. Portanto, temos um total de 20 casos positivos", disse Rosa Marlene, diretora nacional de Saúde Pública, falando durante a conferência de imprensa de atualização de dados no Ministério da Saúde em Maputo.

Segundo o Ministério da Saúde, do total de 20 casos registados desde o primeiro caso no país, a 11 de março, 12 são de transmissão local e oito são importados.

Os três novos casos resultam de uma investigação sobre as ramificações de um caso de infeção pelo novo coronavírus, anunciado em 02 de abril, descoberto em Afungi, Cabo Delgado, na área do projeto para a exploração de gás no Norte de Moçambique liderado pela francesa Total.

As autoridades moçambicanas identificaram 66 pessoas que tiveram contacto com o primeiro caso de Afungi, dos quais 64 do meio profissional do indivíduo, mas ainda decorrem ações para a identificação dos contactos dos casos anunciados hoje.

"Os indivíduos diagnosticados positivos apresentam todos sintomatologia ligeira e por isso estão em isolamento domiciliar, a ser acompanhados pelas autoridades", declarou o diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, Ilesh Jani, que acrescentou que dos 20 doentes, dois estão recuperados.

Apenas trabalhos essenciais estão a ser realizados nas obras do megaprojeto para exploração de gás liderado pela Total no norte do país, após descoberta de novos casos de infeção pelo novo coronavírus no local.

Moçambique vive em estado de emergência durante todo o mês de abril, com espaços de diversão e lazer encerrados, proibição de todo o tipo de eventos e de aglomerações.

Durante o mesmo período, as escolas estão encerradas e a emissão de vistos para entrar no país está suspensa.

A pandemia de covid-19, causada pelo novo coronavírus, já provocou mais de 96 mil mortos e infetou quase 1,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em África, há registo de 630 mortos num universo de mais de 12.219 casos em 52 países.