Moçambique sem óbitos e com 86 novos casos nas últimas 24 horas

"Congratulamo-nos em informar que nas últimas 24 horas o país não notificou óbito em pacientes infetados pelo novo coronavírus", referiu o ministério numa nota de atualização de dados sobre a pandemia.

Segundo o documento, o país mantém-se com 805 óbitos, tendo elevado o número de casos para 69.523, dos quais 89% recuperados e 39 internados.

Do total de pessoas internadas, a capital moçambicana, Maputo, concentra a maioria, 69%, além do maior número de casos ativos, 4.314, do total de 6.320 existentes no país.

Desde que foi declarado o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus em Moçambique, em março de 2020, o país testou um total acumulado de 508.573 casos suspeitos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.060.859 mortos no mundo, resultantes de mais de 143,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.