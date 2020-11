Moçambique ultrapassa 100 mortos e regista 99 novos casos

As vítimas mortais são cinco cidadãos moçambicanos, entre 55 e 75 anos, que estavam internados em unidades hospitalares da cidade de Maputo, refere o comunicado de atualização de dados.

"Dos óbitos hoje anunciados, três tiveram lugar na segunda-feira, dia 09, e dois óbitos ocorreram hoje", acrescenta o comunicado.

O documento indica ainda que mais 99 pessoas estão infetadas pelo novo coronavírus, elevando o total de casos para 13.991, dos quais 13.687 são de transmissão local e 304 são importados.

Nas últimas 24 horas registaram-se também 211 novos casos de pessoas dadas como recuperadas, subindo o total para 11.959 (85%), havendo ainda um cumulativo de 525 pacientes internados.

A cidade de Maputo, capital do país, tem o maior número de casos ativos, com um total de 1.314, seguida da província de Maputo, com 247, e as restantes províncias tem menos de 180 casos.

Desde o anúncio do primeiro caso no país, em 22 de março, foram testadas um total de 205.952 pessoas suspeitas.

Moçambique é o país africano de língua oficial portuguesa com mais casos de infeção pelo novo coronavírus e o segundo com mais vítimas mortais.

Angola regista 308 óbitos e 12.816 casos, Moçambique (104 mortos e 13.991 casos), seguindo-se Cabo Verde (101 mortos e 9.499 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.102 casos), Guiné-Bissau (43 mortos e 2.419 casos) e São Tomé e Príncipe (16 mortos e 962 casos).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.275.113 mortos em mais de 51,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.