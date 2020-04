Moçambique vai usar dinheiro do perdão de dívida ao FMI no reforço do combate à doença

"Felizmente, o FMI anunciou o perdão da dívida que tínhamos que pagar dentro de seis meses", afirmou Adriano Maleiane, falando na Assembleia da República.

O ministro comentou a decisão daquele organismo internacional, divulgada na terça-feira, quando apresentava as propostas do Plano Económico e Social (PES) e do Orçamento do Estado (OE) de 2020.

A verba resultante do perdão da dívida do FMI vai reforçar as ações de combate à pandemia da covid-19, acrescentou Adriano Maleiane.

O ministro da Economia e Finanças avançou que o país perdeu, "de imediato", receitas no valor de 26,4 mil milhões de meticais (358,2 milhões de euros), devido ao ajustamento orçamental provocado pela covid-19.

"De imediato, perdemos 26,4 mil milhões de meticais de receitas e precisamos de encontrar uma outra solução para esse prejuízo", declarou Adriano Maleiane.

Na sequência da pandemia, o executivo viu-se obrigado a baixar a taxa de crescimento da economia de uma projeção inicial de 4,0% para 2,2%.

O número de casos de infeção oficialmente registados pelo novo coronavírus em Moçambique subiu de 21 para 28, anunciou terça-feira o Ministério da Saúde.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África ultrapassou as 800 com mais de 15 mil casos registados em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia naquele continente.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 124 mil mortos e infetou quase dois milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, cerca de 413.500 são considerados curados.