Moderna pede autorização para administrar terceira dose da vacina nos EUA

", disse, em comunicado divulgado na noite de quarta-feira, o diretor-executivo do laboratório, Stéphane Bancel.A empresa biotecnológica norte-americana forneceu os resultados de testes realizados em cerca de 350 participantes, que receberam uma dose de reforço seis meses após a segunda injeção.A Moderna disse ainda que pretende enviar esses dados também à Agência Europeia do Medicamento (EMA) e a outras entidades reguladoras no resto do mundo "durante os próximos dias".De acordo com a Moderna, os níveis de anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2 "baixaram significativamente" ao fim de "cerca de seis meses" após a primeira série de duas injeções.Porém, "após uma terceira dose, foi atingido um nível de anticorpos semelhante" ao alcançado anteriormente em todas as faixas etárias.Em meados de agosto, o consórcio Pfizer/BioNTech também apresentou os seus primeiros resultados à FDA para sustentar um pedido de autorização para a administração da terceira dose da vacina.e, especificamente, para analisar o pedido da Pfizer para pessoas até 16 anos de idade.O parecer deste comité é necessário antes de uma eventual autorização.





Opiniões dividem-se







As autoridades de saúde sénior anunciaram, no final de agosto, que em 20 de setembro teria início uma campanha de revacinação para todos os norte-americanos que receberam a segunda dose das vacinas da Pfizer ou da Moderna há pelo menos oito meses.No entanto, os especialistas criticaram a decisão, anunciada antes que as agências científicas realizassem as suas análises independentes.Além disso, os dados disponíveis mostram, por enquanto, que as vacinas continuam a ser muito eficazes contra os casos graves de doença, hospitalizações e óbitos, o que continua a ser o seu principal objetivo.O assunto da terceira dose também reacendeu a questão das desigualdades no acesso às vacinas, numa altura em que muitos países, especialmente em África, tiveram acesso a um número muito limitado de doses.