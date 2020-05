Moody`s baixa rating da Etiópia para B2

"A descida para o nível B2 reflete o aumento dos riscos de liquidez governamental e externa, que são ainda mais agravados pela pandemia da covid-19, que atingiu severamente as receitas em moeda externa da Etiópia, aumentou as necessidades de despesa pública e limitou as opções financeiras", lê-se na nota que acompanha a decisão.

A Etiópia, diz a Moody`s ao manter o `rating` do país no `lixo`, está mais exposta a estes choques do que os seus pares devido ao elevado rácio de dívida pública externa face às reservas em moeda estrangeira.

"A propagação rápida e abrangente da pandemia, a deterioração na perspetiva de evolução global da economia, a queda dos preços do petróleo e as perturbações nos mercados financeiros estão a criar um severo e extenso choque financeiro e económico", concluem os analistas.

O número de mortos devido à covid-19 em África subiu hoje para 2.074, com mais de 54 mil casos da doença registados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas, o número de mortos subiu de 2.012 para 2.074, enquanto as infeções aumentaram de 51.698 para 54.027.

O número total de doentes recuperados no continente subiu de 17.590 para 18.636.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 267 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Cerca de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.