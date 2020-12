Mundo terá de aprender a viver com a Covid-19

enquanto se reproduz nas células humanas, especialmente em zonas com elevadas taxas de contágio”, afirmou em conferência de imprensa um dos responsáveis da OMS na luta contra a pandemia, David Heymann.

O epidemiologista acredita que o SARS-CoV-2 vai continuar a sofrer mutações e a simbolizar um perigo para a saúde pública.

, explicou.

David Heymann, que é epidemiologista da Escola de Medicina Tropical de Londres e chefiou a unidade de luta contra a SARS na OMS, acrescenta que “o conceito de imunidade de grupo foi mal interpretado, quando se acredita que de alguma forma diminuirá o contágio se pessoas suficientes forem imunizadas”.







“O SARS-CoV-2 vai continuar a espalhar-se apesar das vacinas e testes de diagnóstico. Temos que aprender a conviver com isso”, frisou. “O mundo espera por uma imunidade de grupo, que de alguma forma a transmissão seja reduzida se um número suficiente de pessoas forem imunes”, avançou.



Segundo o especialista, “ninguém pode prever como vai evoluir a imunidade porque há muitas coisas que ainda não se sabe sobre ela, como a duração da imunidade oferecida pelas vacinas”.

Próxima pandemia pode ser mais severa

Já Mike Ryan, o responsável pelo programa de emergências da OMS, alertou para a possibilidade de a próxima pandemia ser mais severa que a atual.”, afirmou Mike Ryan.“Vivemos numa sociedade global cada vez mais complexa”.Segundo o especialista, “. Só há uma coisa que precisamos de retirar desta pandemia, com todas as estratégias e perdas, é. Precisamos de honrar aqueles que perdemos, melhorando o que fazemos todos os dias”.. Este é um vírus muito transmissível e mata, mas com uma mortalidade relativamente baixa em comparação com outras doenças transmissíveis. Este é um alerta”, realçou.



Também Mike Ryan acredita que é provável que o novo coronavírus se torne endémico. “O cenário mais provável é que o vírus se torne endémico e represente um nível de ameaça muito baixo no contexto de um programa de vacinação global”.

”, frisou Ryan.O especialista defende que “oE então lidaremos com a possibilidade se sermos potencialmente capazes de eliminar ou erradicar este vírus”.“A vacinação contra a Covid-19 permitirá, no entanto, que a disseminação do novo coronavírus seja controlada e as sociedades possam regressar à normalidade”, sublinhou.

Mesmo com vacina, não podemos baixar a guarda

Para a cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde, Soumya Swaminathan, ser vacinado contra a Covid-19 não significa que as medidas de saúde pública, como o distanciamento social e o uso de máscaras, possam terminar nos próximos meses.”, sublinhou.“Ainda está a ser estudado se as vacinas, além de evitarem a doença, evitam que a pessoa se infete e passe a infeção. Para já,”, afirmou Soumya Swaminathan na mesma conferência de imprensa.

Novas variantes exigem mais rapidez

A OMS alertou ainda para a possibilidade de continuarem a surgir novas variantes do novo coronavírus e que que é necessário acelerar o processo de descoberta e sequenciação genética para as acompanhar.”, afirmou a principal responsável técnica da luta contra a pandemia da Covid-19, Maria van Kerkhove.

Van Kerkhove indicou que as variantes até agora encontradas, originárias do Reino Unido e na África do Sul são diferentes entre si, embora se manifestem na mesma proteína do SARS-CoV-2.











A epidemiologista norte-americana salientou que até agora, “todas as variantes descobertas podem ser controladas com as medidas que já se tomam” desde o início da pandemia.



” que provoca, reiterou, mas tem maior transmissibilidade, o que se poderá explicar porque as pessoas em que foi detetada apresentam “maior carga viral”, referiu.A especialista salientou que os estudos sobre as variantes, em que se procura determinar se são mais resistentes às vacinas já provadas, entre outros aspetos, demoram tempo, referindo que nos próximos dias se deverão conhecer mais conclusões da investigação em curso, pelo menos sobre a variante do Reino Unido.

Próximo ano terá novos desafios



Tedros Adhanom Ghebreyesus, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, garantiu que é importante fazer mais análises genéticas ao redor do mundo para garantir que as novas variantes do SARS-CoV-2 sejam detetadas, o que só se consegue com a testagem.

Passado um ano sobre a descoberta de casos de pneumonia de origem desconhecida na cidade chinesa de Wuhan, o diretor-geral da OMS defende que “é o momento para refletir sobre o número de vítimas que a pandemia de Covid-19 provocou, mas também sobre os objetivos alcançados”.

”, realçou.Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus, “a”.

Especificamente “com cientistas do Reino Unido e África do Sul que realizaram estudos epidemiológicos e laboratoriais que orientarão as próximas etapas”.





As novas variantes que foram observadas no Reino Unido e na África do Sul parecem ser mais infeciosas que as anteriores.



“Somente se os países estiveram a pesquisar e a testar com eficácia serão capazes de encontrar variantes e ajustar estratégias para responder”, defendeu.Para Tedros Adhanom Ghebreyesus, “. E nas últimas semanas, a distribuição de vacinas seguras e eficazes começou em vários países, o que é uma conquista científica incrível”.“Isto é fantástico, mas a OMS não vai descansar até que todos os necessitados tenham acesso às novas vacinas e estejam protegidos”, rematou.