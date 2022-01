Município de Seia adia Feira do Queijo Serra da Estrela para abril

"A Feira do Queijo Serra da Estrela, que há 44 anos acontece em Seia, no fim de semana de Carnaval, irá realizar-se em abril, em virtude da incerteza das regras de gestão da pandemia", referiu o município, em comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Segundo a fonte, "o certame dedicado ao afamado queijo de ovelha, o Queijo Serra da Estrela DOP [Denominação de Origem Protegida], a que se acoplam outros produtos endógenos (enchidos serranos, pão, mel, vinho...), e que iria decorrer entre os dias 26 de fevereiro e 01 de março, irá realizar-se nos dias 23, 24 e 25 de abril".

A decisão do adiamento da feira foi tomada na quinta-feira pela Câmara Municipal de Seia, após reunião com os produtores do concelho e com as associações parceiras.

"Analisadas as contrapartidas financeiras, sociais e económicas face à evolução da situação pandémica, e as contingências de segurança que teriam de ser implementadas, foi entendimento geral não estarem reunidas as condições favoráveis para a realização da feira, na data tradicional", lê-se.

De acordo com o comunicado, o presidente da Câmara Municipal de Seia, Luciano Ribeiro, "considera esta decisão assertiva e mais prudente, `pelos riscos acrescidos que nesta fase um evento desta dimensão e natureza poderá implicar, na propagação do vírus, e contrapondo o investimento associado a esta iniciativa para um número reduzido de pessoas`".

"Embora a feira pudesse renovar o formato digital do ano transato, o conhecimento que temos hoje e os `inputs` que os próprios produtores nos fazem chegar, consideramos fundamental que a feira aconteça nos moldes habituais. Além de que a aposta na feira não se esgota no certame, tem repercussões muito positivas na economia local", referiu o autarca.

Para a organização, "um evento desta natureza requer proximidade e contacto entre pessoas".

"Vivemos de experiências e sensações, e o fator de sucesso da Feira do Queijo de Seia prende-se com a degustação dos produtos e com a relação que se estabelece com quem os produz. Mas também com a envolvência criada em torno do Mercado, desde a mostra de artesanato, à singularidade do programa de animação que habitualmente acompanha o evento (demonstrações ao vivo da feitura do queijo, enchido, confeção de pratos típicos, ordenha da ovelha e da própria animação promovida pelas associações locais)", indicou a autarquia.

