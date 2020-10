Nadal vence Travaglia e segue para a próxima ronda

Em busca do seu 13.º título no torneio do `Grand Slam` parisiense, Nadal, segundo do `ranking` mundial, venceu Travaglia (74.º do mundo) pelos parciais de 6-1, 6-4 e 6-0, em uma hora e 37 minutos.

Na próxima ronda, o espanhol, que ainda não perdeu nenhum `set` nesta edição de Roland Garros, vai encontrar o norte-americano Sebastian Corda, 213.º.