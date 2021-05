Nápoles deixa Ronaldo mais longe da `Champions`, Pereira assiste no Crotone

O Nápoles ficou domingo mais perto do acesso à Liga dos Campeões e complicou a vida à Juventus, de Cristiano Ronaldo, enquanto Pedro Pereira esteve em destaque no empate do já despromovido Crotone, no campeonato italiano de futebol.