Navigator gasta 10 ME em benefícios aos colaboradores para atenuar crise

Num comunicado hoje divulgado, a Navigator refere que "apesar do forte impacto económico que a empresa tem sofrido, a sua robustez financeira e a confiança com que encara o futuro permitem a aplicação desta medida de partilha com os seus 3.200 trabalhadores e respetivas famílias".

O pacote de benefícios, no montante agregado de cerca de 10 milhões de euros, passa pela antecipação do pagamento do subsídio de Natal a todos os seus trabalhadores, das férias não gozadas e das folgas acumuladas a 31 de dezembro de 2019, e ainda de uma gratificação extraordinária, permitindo assim um reforço dos rendimentos e da liquidez dos respetivos agregados familiares.

A Navigator sublinha ainda que estes novos benefícios juntam-se às medidas implementadas com efeitos em janeiro deste ano, das quais destaca um aumento intercalar anual de 2,5% aplicado a técnicos operacionais posicionados nos níveis mais baixos da estrutura de remunerações, um programa de promoções e progressões e um programa de mérito para quadros.

Além destes benefícios sociais, a empresa de pasta e de papel sublinha que distribui todos os anos cerca de 25 milhões de euros, referentes a seguro de saúde, seguro de vida, fundo de pensões, subsídio de infantário, subsídio de livros escolares, bolsas de estudo, subsídio para filhos portadores de deficiência, cantina e formação.