Norte com mais 35.605 desempregados inscritos do que em fevereiro de 2020

De acordo com as estatísticas mensais por concelho do IEFP, consultadas hoje pela Lusa, a região Norte contabilizou em fevereiro um total de 159.942 pessoas inscritas no desemprego, 57% das quais mulheres.

Do total de inscritos, mais de metade -- o que corresponde a 89.006 pessoas -- estão alistadas há menos de um ano no IEFP.

Comparativamente a fevereiro de 2020, o mês anterior ao início da pandemia de covid-19 e quando a região contabilizava 124.337 pessoas inscritas, há mais 35.605 desempregados.

Das 159.942 pessoas inscritas em fevereiro, a maioria - 146.506 pessoas - está à procura de novo emprego e 13.436 do primeiro emprego.

Em comparação com janeiro, há mais 2.274 pessoas inscritas nos centros de emprego da região Norte.

Segundo as estatísticas do IEFP, os concelhos de Vila Nova de Gaia e do Porto foram os que contabilizaram o maior número de desempregados da região, com 19.026 e 13.424 inscritos, respetivamente.

A estes dois concelhos, sucedem Matosinhos com 8.552 inscritos, Gondomar com 8.538, Braga com 7.797, Guimarães com 6.757, Santa Maria da Feira com 5.655, Maia com 5.618, Vila Nova de Famalicão com 4.870 e Valongo com 4.546.

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou 36,8% em fevereiro em termos homólogos e 1,8% face a janeiro, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

De acordo com o IEFP, no final de fevereiro, estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 431.843 desempregados.

Este número representa 71,2% de um total de 606.540 pedidos de emprego.