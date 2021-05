Nova Zelândia compromete-se a enviar vacinas para ilhas do Pacífico

Esta é uma resposta ao "", disse a ministra dos Negócios Estrangeiros, Nanaia Mahuta, em comunicado., onde também estão a chegar doses através do mecanismo Covax, liderado pela Organização Mundial de Saúde.Mahuta anunciou também o até agora "maior fundo de assistência financeira de sempre" aos países do Pacífico avaliado em 120 milhões de NZD (71 milhões de euros) para "responder ao impacto económico da pandemia de covid-19 e avançar para a resiliência económica a longo prazo"."Trabalhando de perto com os nossos vizinhos do Pacífico e outros parceiros, podemos fornecer uma linha de defesa adicional para toda a nossa região", disse.

A Nova Zelândia, cuja campanha de vacinação está a decorrer a um ritmo mais lento do que o esperado, acumulou cerca de 2.289 infeções confirmadas desde o início da pandemia, incluindo 26 mortes.