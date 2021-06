Nova Zelândia suspende por três dias viagens com Sydney

Sydney, a cidade mais populosa da Austrália, registou 16 casos de origem local nas últimas 24 horas.

A medida foi aplicada depois de ter sido detetado um caso positivo de covid-19 no dia anterior, numa pessoa que viajou entre Wellington e Sydney.

As autoridades da Nova Zelândia adotaram para a capital medidas de maior distanciamento social e o uso obrigatório de máscaras nos transportes públicos, entre outros, a partir de hoje e até domingo.

A Austrália enfrenta um surto com a variante Delta, detetado na semana passada na zona turística de Bondi, com um total de 31 casos em Sydney.

Para tentar travar a propagação desta variante altamente contagiosa, as autoridades da Nova Gales do Sul impuseram, a partir de hoje, medidas de restrição social na área metropolitana de Sydney, com 5,3 milhões de pessoas, e em outras zonas circundantes.

Estas medidas limitam as reuniões no interior de edifícios a um máximo de cinco pessoas, impõem o uso de máscaras dentro de casa, limitam a capacidade em instalações comerciais, enquanto outras jurisdições australianas proibiram também as viagens a partir de Sydney.

Em conferência de imprensa, a chefe de governo da Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian, pediu aos residentes em bairros onde foram detetados casos de covid-19 para evitarem viagens para fora da cidade.

A Austrália, que regressou há meses a uma atividade diária quase normal e apenas interrompida com confinamentos pontuais e localizados para controlar rapidamente os surtos, contabilizou cerca de 30.400 casos da covid-19 e 910 mortos desde o início da pandemia.

A Nova Zelândia registou 26 mortes e 2.723 casos da covid-19 desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.875.359 mortos no mundo, resultantes de mais de 178,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.