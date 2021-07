Novas medidas de desconfinamento dependentes da taxa de vacinação

Assim, termina o recolher o obrigatório, acabam as limitações de horário no comércio, resturação e espectáculos, sendo que tem de estar tudo encerrado até às duas da manhã. O certificado de vacinação passa a ser fundamental para circular no dia a dia.



São medidas gerais que passam a estar em vigor já a partir de domingo em todo o país, pois as medidas passam a ter dimensão nacional.



O novo plano de desconfinamento apresentado pelo primeiro-ministro António Costa prevê 3 fases de alívio de medidas. O avanço entre cada uma delas está dependente da taxa de vacinação.



Medidas para vigorarem já a partir de domingo, dia em que o governo conta ter 57% da população completamente vacinada.