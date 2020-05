Novo coronavírus. Vacina testada em humanos originou desenvolvimento de anticorpos

Estes dados iniciais resultam da primeira fase do ensaio clínico, durante o qualpara avaliar se era segura e se provocava uma resposta do sistema imunitário.A Moderna passou, depois, a medir os anticorposa níveis iguais ou superiores àqueles vistos em pessoas que recuperaram naturalmente da Covid-19.

A Moderna foi a primeira empresa a testar uma vacina experimental – chamada mRNA-1273 - em humanos. Contendo parte do código genético do novo coronavírus, a vacina não é capaz de provocar uma infeção, mas é suficiente para provocar uma resposta do sistema imunitário.

“Demonstrámos que estes anticorpos, esta resposta imunitária, conseguem realmente bloquear o vírus”, explicou à CNN Tal Zaks, um dos responsáveis da Moderna.“Estas são notícias muitíssimo boas e pelas quais pensamos que muitas pessoas aguardavam há já algum tempo”, acrescentou.Paul Offit, especialista em vacinas que não está envolvido no trabalho da Moderna, defendeu à CNN que estes resultados são “ótimos”, pois mostram queDurante os testes da Moderna, três participantes desenvolveram febre e outros sintomas gripais depois de terem recebido uma vacina de 250 microgramas. Mas outros voluntários, a quem foram administradas apenas entre 25 a 100 microgramas, não tiveram sintomas e também desenvolveram anticorpos contra o vírus.

Testes em larga escala em julho

Resta agora saber se a vacinação, assim como a contração natural do vírus, garantem ou não imunidade ao mesmo. “Essa é uma boa questão, e a verdade é que ainda não sabemos”, admitiu a Moderna.A agência federal Food and Drug Administration, responsável pela proteção da saúde pública nos Estados Unidos, já permitiu que a Moderna avançasse para a chamada Fase 2 dos ensaios clínicos, que tipicamente envolve centenas de pessoas.No entanto, neste caso poderá não haver tanta gente a ser vacinada durante as várias fases dos ensaios clínicos, uma vez que a urgência em obter uma vacina contra o novo coronavírus não permite demoras.A Moderna, que se uniu aos Institutos Nacionais de Saúde para desenvolver a vacina,com vacinas que possam vir a combater o novo coronavírus, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Outras duas destas empresas também são dos EUA, uma é britânica e quatro são chinesas.Desde que foi detetado pela primeira vez, em dezembro, o novo coronavírus já infetou 4,8 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais 1,7 milhões conseguiram recuperar. Mais de 317 mil pessoas não resistiram à Covid-19.