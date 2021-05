Novos casos de infeções em França baixam para 3.155 nas últimas 24 horas

O total de casos confirmados ascende a 5,6 milhões desde o início da pandemia, enquanto as mortes ascendem a 108.879, indicaram hoje as autoridades sanitárias no seu balanço diário.

Na passa terça-feira, o número de novos positivos diários situava-se nos 17.210, e a de mortes, nos hospitais como em centros de apoio, em 228.

No total permanecem 19.430 pessoas hospitalizadas em França por covi-19, com um balanço de menos 217 doentes num período de 24 horas. As unidades de cuidados intensivos acolhem 3.447 pessoas infetadas, menos 49 face a segunda-feira.

Desde finais de dezembro que a França administrou pelo menos uma dose da vacina a 23,7 milhões de pessoas, 35,4% da população total, enquanto 9,91 milhões já garantiram as duas doses (14,8%).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.475.079 mortos no mundo, resultantes de mais de 167,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.021 pessoas dos 845.840 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.