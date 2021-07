Número de contágios em França voltou hoje a subir

Face ao aumento de casos, que é atribuído ao alastramento da variante Delta (mais de 40% do total nacional), o Governo francês desaconselhou hoje os seus cidadãos de irem de férias a Portugal e Espanha, dois dos seus principais destinos turísticos, tendo justificado com o forte aumento das infeções nos dois países.

A França totaliza 5,799 milhões de infeções desde o início da pandemia, e hoje foram registadas 25 novas mortes, elevando o número de óbitos total para 111.284, segundo as autoridades francesas.

Apesar do aumento de casos, a pressão sobre os hospitais continua a diminuir. O número de pacientes internados caiu para 7.384 (155 a menos que quarta-feira) e os que estão em unidades de cuidados intensivos são 971 (diminuição de 26 em um dia).

As autoridades consideram que essa melhoria ocorre porque a grande maioria dos infetados são jovens, menos suscetíveis às formas graves da doença.

Por isso, exortaram a continuar o processo de vacinação entre a população, principalmente os jovens, que ainda não foram imunizados. 52% da população francesa já recebeu pelo menos a primeira dose, enquanto cerca de 37% já tem o protocolo completo.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.004.996 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.135 pessoas e foram registados 899.295 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.