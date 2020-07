Número de doentes nos cuidados intensivos sobe em França

Num comunicado, a Direção Geral da Saúde (DGS) francesa adiantou que, no total, 5.375 pessoas estão hospitalizadas por causa do novo coronavírus, 381 delas em unidades de cuidados intensivos, mais um do que véspera.

Trata-se da primeira vez desde 09 de abril que este indicador, muito controlado pelas autoridades, não baixa e, pelo contrário, sobe.

Nas últimas 24 horas, a França contabilizou mais 16 mortes nos hospitais, elevando o total para 30.254 óbitos desde o início da pandemia, dos quais 19.739 morreram nos hospitais e 10.515 em centros sociais e médico-sociais.

O próximo balanço de mortes nesses estabelecimentos será divulgado a 04 de agosto próximo.

A circulação do vírus continua "estável" com um número de casos diários a aumentar e "superior a 1.000", realçou a DGS francesa.

"São necessários esforços rápidos e importantes. Individual ou coletivamente, devemos agira de forma a evitar a propagação viral ativa e em respeito à estratégia nacional", alertou a DGS.

Com uma vaga de calor que assola 13 departamentos do país, a organização de saúde apelou a uma "atenção particular" aos mais idosos.

O aumento de casos levou as autoridades sanitárias francesas a impor a utilização do uso de máscara nos principais centros turísticos do país, como em Biarritz (sudoeste), Saint Malo (oeste), Loire e Orléans (centro).