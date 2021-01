Número de hospitalizações continua a subir em França

Nas últimas 24 horas morreram 445 pessoas nos hospitais elevando assim o total de mortos no país devido ao vírus para 73.494.

Com o aumento dos números, os meios de comunicação franceses falam na possibilidade de um novo confinamento, mas o Eliseu mantém-se distante dos rumores, anunciando hoje que o Presidente não falará ao país nos próximos dias e dando assim a entender que não haverá qualquer decisão até fevereiro.

O Instituto Pasteur anunciou hoje que ia para com os ensaios de uma das vacinas em estudo contra a covid-19 já que a resposta imunitária até agora era menos eficaz do que as vacinas que já estão no mercado.

Desde domingo, a França registou 4.240 novos casos de covid-19 e o total de casos confirmados desde o início da pandemia é agora de 3.057.857.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.129.368 mortos resultantes de mais de 99,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.