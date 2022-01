Número de óbitos subiu na última semana em Moçambique

Os novos números indicam um crescimento da mortalidade no país, tendo sido registado um recorde de 12 óbitos por dia entre hoje e o dia 28 de dezembro.

Além de óbitos, o número de casos ativos no país também subiu, de 17.623 registados na última semana, para 32.656 hoje, indicam os dados do Ministério da Saúde moçambicano.

O país tem atualmente 201 pessoas internadas, avançou o ministério.

Desde o anúncio do primeiro caso, em março de 2020, Moçambique realizou 1.108.800 testes, com um total de 48.858 feitos na última semana.

Moçambique tem um total acumulado de 2.031 óbitos e 193.371 casos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 158.680 recuperados.

A covid-19 provocou 5.441.446 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.