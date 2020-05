Números e Curiosidades – 13 de maio e 13 semanas sem futebol

- 13 – São precisamente 13 as semanas que vamos ter sem futebol de I Liga. Nunca, pelo menos nos últimos 50 anos, o campeonato esteve tanto tempo parado.- 13 – Os pontos que o Desportivo das Aves tem no campeonato. Vai ter de fazer muito mais do que 13 pontos nas 10 jornadas que faltam se se quiser manter na I Liga.- 13 – São os pontos que o Sporting de Braga está do 2.º classificado, o Benfica. "Arsenalistas" ainda acreditam no 2.º lugar.- 13 – As vitórias que o Sporting tem no campeonato. 24 jornadas realizadas e apenas 13 vitórias.- 13 – Esta é a 13ª presença consecutiva do Vitória SC na I Liga. Vitória desde que subiu em 2006/07 NUNCA mais desceu. É actualmente o 7º clube há mais tempo no escalão principal.- 13 jornadas – Se o Portimonense não vencer agora na 1.ª jornada após o reenício do campeonato vai chegar às 13 jornadas consecutivas sem vencer.- 13 golos – Os golos sofridos pelo Benfica em 72/73. Foi a equipa que menos golos sofreu numa temporada. É o recorde a bater (este ano já não será batido por nenhum clube).- 13 golos – Foram os golos marcados na jornada 7 deste campeonato. A jornada menos produtiva desta época.- 13 – O número de golos de Agdon, jogador da UD Oliveirense, na 2.ª Liga. Foi o melhor marcador do campeonato, que já se encontra concluído.- 13 – O número de Eusébio da Silva Ferreira na seleção nacional.- 13 – O número que ninguém veste nos Golden State Warriors, LA Lakers e Philadelphia 76ers, em homenagem a… Wilt Chamberlain.- 13 – Precisamente o n.º de vezes que Wilt Chamberlain foi eleito para o All-Star Game.- 13 – de 1977 a 2013 ninguém usou o n.º 13 na Fórmula 1… até que apareceu Pastor Maldonado a participar num GP com o n.º 13, quebrava-se uma tradição de 36 anos.- Maldonado que fez história na Fórmula 1, ao ser o 1.º venezuelano a vencer um GP de Fórmula 1, e venceu no dia… 13 de maio de 2012. Venceu esse GP e não venceu mais nenhum. Talvez por esse motivo passou a usar o n.º 13 quando se mudou para a Lotus- 13 – O número da sorte para uns, e de azar para outros.- 13 – É o sexto número primo.- 13 – Segundo a tradição o n.º de pessoas presentes na última ceia.- A Apollo 13 foi lançada no dia 11/4/70 (1+1+4+7+0 = 13) às 13h13. No dia 13 de abril, a nave avariou devido a uma explosão.- Stephane Peterhansel saiu de Portugal rumo a Dakar e venceu o Rali Lisboa-Dakar.- O Stuttgart era campeão alemão. (pela última vez).

- E o Milan ganhava a sua última Liga dos Campeões (2-1 ao Liverpool).