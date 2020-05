Números e Curiosidades - As 4 equipas promovidas

- E são 4 os clubes que sobem nesta época atípica à I e II Ligas.- Uma equipa do Norte… uma do Centro… uma do Sul… e outra das Ilhas.- Vizela… Arouca… Farense e Nacional são as equipas “premiadas” com as promoções desta época, com os campeonatos cancelados.- Vizela – Regressa à II liga… 3 anos depois.- Arouca – Regressa à II liga… 1 ano depois.- Nacional – Regressa à I Liga… 1 ano depois.- Farense – Regressa à I Liga… 18 anos depois (!)- Líder da série A do campeonato de Portugal.- A 9 jornadas do fim da fase regular tinha 60 pontos, mais 8 que o 2.º classificado, o Fafe.- Com 60 pontos o Vizela era a equipa com mais pontos de todas as 72 equipas (todas as séries) do Campeonato de Portugal.- Com 64 golos marcados era o melhor ataque do campeonato.- Desses 64 golos, 20 foram de Diogo Ribeiro. O melhor marcador da série A, marcou mais 1 golo que Gonçalo Gregória (19) do Sp. Braga B.- Diogo Ribeiro era mesmo o melhor marcador de todo o campeonato de Portugal (todas as séries).- Líder da série B do campeonato de Portugal.- A 9 jornadas do fim da fase regular tinha 58 pontos, mais 8 que o 2.º classificado, o Lusitânia de Lourosa.- Com 58 pontos o Arouca era a 2.ª equipa com mais pontos de todas as 72 equipas (todas as séries) do campeonato de Portugal.- Com 49 golos marcados, era o 2.º melhor ataque da Série B, Felgueiras somou 51.- Desses 49 golos, 16 foram de Fábio Fortes. O melhor marcador da série B, marcou mais 3 golos que Jota (13) do Sp. Espinho.- Líder da II Liga.- A 9 jornadas do fim do campeonato tinha 50 pontos, mais 2 que o 2.º classificado, o Farense, mas mais 8 que o 3.º classificado, o Feirense, a 1.ª equipa a não subir.- Com 36 golos marcados era o melhor ataque do campeonato, empatado com a UD Oliveirense.- Desses 36, um terço dos golos foram marcados por Brayan Riascos, (12), segundo melhor marcador do campeonato, menos 1 marcado que Agdon (13) da UD Oliveirense.- 2.º classificado da II Liga.- A 9 jornadas do fim do campeonato tinha 48 pontos, mais 6 que o .classificado, o Feirense, a 1.ª equipa a não subir.- Com 35 golos marcados era o 3.º melhor ataque do campeonato.- Desses 35, 9 golos foram marcados por Ryan Gauld, o melhor marcador da equipa.- Apenas 1 presença na I Liga (1984/85)- Vai participar pela 6.ª vez na II Liga.- Regressa 3 anos depois, última vez tinha sido na época 2016/17.- Vai estar na II liga pela 2.ª vez na última década.- Último jogo na 2.ª liga foi em maio de 2017 no Varzim-0 Vizela-3.- Último golo na II liga foi marcado por Panin Boakye, agora a jogar no futebol dos Estados Unidos.- Em 2007/2008 ficou em 3.º lugar, a melhor classificação de sempre no 2.º escalão. Nessa época apenas subiram 2, e não conseguiu subir por 1 ponto. Subiram nessa época o Trofense e o Rio Ave.- 4 presenças na I Liga (última em 2016/17)- Vai participar pela 6ª vez na II LIGA- Todas as 5 participações foram nesta década- Regressa 1 ano depois, última vez tinha sido na época 2018/19- Último jogo na 2ª liga foi em Maio 2019 no UD Oliveirense-2 Arouca-1- Último golo na II liga foi marcado por Victor Massaia, agora a jogar no futebol no Cova da Piedade- Em 2012/2013 ficar em 2º lugar, a melhor classificação de sempre no 2º escalão. E dessa forma chegaram pela 1ª vez da sua História à I liga.- 19 presenças na I Liga (última em 2018/19).- Vai participar pela 20.ª vez no escalão principal.- As últimas 16 participações foram todas já neste milénio.- Regressam 1 ano depois, última vez tinha sido na época 2018/19.- Último jogo na 1.ª liga foi em maio de 2019 no Belenenses SAD-3 Nacional-0.- Último golo na I liga foi marcado por Ibrahim Alhassan, que ainda está no plantel do Nacional, no Vitória SC-2 Nacional-2.- A melhor classificação de sempre foi o 4.º lugar, e por duas vezes, nas épocas de 2003/04 e 2008/09.- 23 presenças na I Liga (última em 2001/02).- Vai participar pela 24.ª vez no escalão principal.- É o regresso ao escalão principal… 18 anos depois (!)- Último jogo na 1.ª liga foi em maio de 2002 no Farense-3 Gil Vicente-2.- Último golo na I liga foi marcado por Carlos Costa, nesse Farense-Gil Vicente.

- A melhor classificação de sempre foi o 5.º lugar, na época 1994/95, era treinador Paco Fortes.