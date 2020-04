Números e Curiosidades - Campeonato da Nicarágua está ao rubro

- Continua-se a jogar futebol em 4 países do Mundo. (Curiosamente em 4 continentes)- Não há vírus que os interrompa.- Burundi (África), Tajiquistão (Ásia), Bielorrússia (Europa) e Nicarágua (América) estão com os seus campeonatos em andamento.- Vamos falar neles, começando por onde há jogos esta quarta-feira, dia 8 de abril, pelo campeonato da Nicarágua.- 2 – Para se achar o campeão é necessário jogar dois torneios, um de abertura e um de encerramento.- 10 – As equipas que jogam os 2 torneios, para achar o campeão da Nicarágua.- 18 – O Número de jogos de cada torneio, antes dos play off (9 em casa e 9 fora)- 6 – As equipas que se apuram para os "play-off" do título.- 25 – Os títulos ganhos pelo Diriangen, a equipa com mais campeonatos da Nicarágua conquistados.- Manágua FC, Esteli, Diriangen, Walter Ferretti, Jalapa, Chinandega, Juventus de Manágua, Real Madriz, Ocotal e Sabanas.- As 10 equipas jogam entre si, a duas voltas, 18 jornadas.- Os 6 primeiros apuram-se para o "play off".- O 1.º e o 2.º classificados estão automaticamente nas meias finais.- O 3.º vai jogar com o 6.º e o 4.º com o 5.º (para apurar os outros dois semi-finalistas).- Os vencedores das meias finais jogarão uma final a duas mãos.- O vencedor da final conquista o torneio (abertura ou encerramento).- Se o vencedor do torneio de Abertura for o mesmo que o do Encerramento, então temos o campeão da Nicarágua.- Se os vencedores dos torneios de Abertura e Encerramento forem diferentes, então existirá uma finalíssima entre ambos para achar o campeão.- Estamos com 14 jornadas realizadas do torneio de Encerramento.- Faltam 4 jornadas para o final da 1.ª fase.- Hoje começa a jogar-se a 15.ª jornada.- Manágua FC (1º) e Esteli (2º) estão neste momento em posição de garantir as meias finais, mas… ainda há 12 pontos em discussão.- Manágua FC (30) já garantiu o acesso aos "play-off".- Real Esteli (27) e Diriangen (27) podem garantir nesta jornada também o acesso aos "play-off".- As restantes 7 equipas ainda têm hipóteses matemáticas de chegar à fase final da competição.- O REAL ESTELI foi o vencedor do torneio de Abertura, venceu na final (a duas mãos) o Manágua FC.- Na temporada passada o Manágua FC venceu o torneio de Abertura e o Real Esteli venceu o torneio de Encerramento.- Na finalíssima para achar o campeão venceu… o Esteti.- Real Estelí – 2 Managua FC – 0 ; Ayala e Rivas marcaram os golos da vitória.

- Existe um Juventus e um Real Madriz a jogar a competição!