Números e Curiosidades – Finais da Taça de Portugal

- 80 – Esta seria(á) a 80.ª final da Taça, irá mesmo acontecer?



- 2 – Só por duas vezes na história, em 82 anos, não houve Taça de Portugal, 1946/47 e 1949/50.



- 1 – A não se concretizar, seria a 1.ª vez em 80 edições que não haveria final.



- 6 – Será que vamos ter uma sexta final fora do estádio do Jamor? (desde que a final da Taça se começou a jogar no Estádio Nacional)



- 9 – Nas últimas 9 edições: 7 vencedores diferentes (!) um facto inédito na história da Taça nos 79 anos de história. (Nunca em nove anos tinha havido sete vencedores diferentes).



- Os últimos sete vencedores diferentes nos últimos 9 anos:



2010/11 - FC Porto

2011/12 – Académica

2012/13 – Vitória SC

2013/14 – Benfica

2014/15 – Sporting

2015/16 – Sp. Braga

2016/17 – Benfica

2017/18 – Desp. Aves

2018/19 - Sporting



- 13 - Já tivemos 13 vencedores da Taça, o Desp. Aves foi o último a vencer o troféu pela 1.ª vez.



- 5 - Só 5 clubes participaram em todas as edições das Taça, Benfica, FC Porto, Sporting, Académica e Belenenses.



- 33 - Já 33 treinadores portugueses venceram a Taça. José Mota foi o 33.º. Sérgio Conceição ou Bruno Lage, quem vencesse seria o 34.º treinador português a fazê-lo.



- Os últimos 13 anos (!). 26 equipas… 25 treinadores portugueses nos bancos da final (!), apenas 1 estrangeiro.



- Os últimos 2 treinadores estrangeiros na final da Taça foram Marcel Keiser na época passada e Co Adriaanse (FC Porto) em 2005/06.(curiosamente ambos holandeses).



- 5 - Neste milénio apenas 5 treinadores estrangeiros pisaram o Jamor (em finais da taça), Boloni (Spo), Camacho (Benf), Trapattoni (Bem), Co Adriaanse (Por) e Marcel Keiser (Spo)



- Último 0-0 foi em 1993/94… num FC Porto-Sporting.



- Últimas 5 finais… sempre golos para ambas as equipas (!)



- Última vitória do FC Porto na final da Taça foi há 9 anos e do Benfica há 3 anos.



CURIOSIDADE:



- A Taça existe há 80 anos, mas não foram 79 anos as que se jogaram no Estádio Nacional. A final da Taça chegou ao Jamor na época de 45/46 e a partir daí houve cinco finais da competição que se jogaram noutros recintos. E até houve casos em que a partida se realizou em casa de um dos finalistas.



- As finais que aconteceram fora do Jamor - 1961, 1975, 1976, 1977 e 1983.



1961 – Antas – FC Porto-0 Leixões-2

1975 – Alvalade – Boavista-3 Benfica-1

1976 – Antas – Boavista-2 Vitória SC-1

1977 – Antas – FC Porto-1 Sp. Braga-0

1983 – Antas – Benfica-1 FC Porto-0



Os dois motivos para não haver taça de Portugal em 82 anos:



1946/47 – por causa da II Guerra Mundial.



1949/50 – Devido à organização da Taça Latina no Estádio Nacional.



2019/20 - ????????????