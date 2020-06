Números e Curiosidades - REVISTA DA SEMANA

- 14.ª semana… o campeonato nacional de futebol vai terminar hoje com a 4.ª jornada após a retoma, com o jogo Belenenses SAD – Sporting. Na frente da classificação… é a “confusão”. Parece que ninguém quer ser líder, ora perdes tu pontos, ora perco eu. FC Porto, Benfica, FC Porto, Benfica e agora… FC Porto (com 3 pontos de avanço, será que vai “arrancar” de vez?).- Benfica que atingiu um recorde histórico negativo, estar 5 jogos consecutivos sem vencer no seu estádio pela primeira vez desde que há campeonato de futebol (1934/35).- O Santa Clara foi fazer aquilo que ninguém fazia na Luz há 23 anos… marcar 4 golos ao Benfica (última vez tinha sido o Salgueiros em 1997).- Com a perda de pontos de Benfica e FC Porto, já é o Sporting a equipa que não perde há mais tempo no campeonato, 5 jornadas sem derrotas. Ruben Amorim já bateu um recorde no clube nesta temporada, 5 jornadas consecutivas sem perder pela 1.ª vez.- E em Inglaterra está confirmado, o Liverpool foi mesmo campeão… 30 anos depois. Foi o 19.º título de campeão conquistado pelos "reds".- Em Itália a Juventus aumentou a vantagem para a Lázio, e o título começa a ser uma realidade, Ronaldo voltou aos golos.- Enquanto os campeonatos vão entrando no seu ritmo… outros já estão a acabar, e a Bundesliga vai mesmo terminar neste fim de semana. Bayern já era campeão.- Além do Liverpool, tivemos mais 5 campeões esta semana. O Shaktar Donetsk na Ucrânia (1.º titulo de Luís Castro de campeão de um país), o Dinamo Zagreb na Croácia, o Slávia Praga na Rep. Checa, o Buducnost em Montenegro e o Le Messager Ngozi no Burundi.- E atualmente já se joga o campeonato em 46 países… Já se joga futebol em Portugal, na Alemanha, Polónia, Arménia, Hungria, Rep. Checa, Dinamarca, Eslovénia, Bielorrússia, Coreia do Sul, Áustria, Israel, Croácia, Bulgária, Burundi, Albânia, Lituânia, Costa Rica, Estónia, Ilhas Faroé, Montenegro, Taiwan, Ucrânia, Turquemenistão, Sérvia, Síria, Vietnam, Grécia, Suiça, Kosovo, Islândia, Espanha, Itália, Turquia, Palestina, Roménia, Uzbequistão, Tanzânia, Inglaterra, Suécia, Letónia, Finlândia, Noruega, Geórgia, Somália e Rússia.- Curiosamente no continente sul americano… campeonatos só mesmo na Costa Rica, e vai jogar-se a 2.ª mão da final para achar o campeão, entre o Saprissa e o Alajuelense.- Não foi campeonato, mas foi a Taça do Rio, o Flamengo voltou ao futebol e às vitórias. Gnaharam 3-0 ao Bangu. (Já o Flu e o Botafogo recusaram-se a jogar).- No basquetebol começou o campeonato da China, jogam-se os "play off" em Espanha e vai jogar-se a final na Alemanha, sempre mais à frente, Alba Berlim e Ludwigsburg vão discutir o título.- No andebol Portugal ficou a saber que conta com uma equipa na Liga dos Campeões. O FC Porto vai fazer parte das 16 equipas escolhidas pela EHF para jogar a maior prova europeia da competição.- No ténis não correu bem o facto de terem estado 4000 pessoas nas bancadas no torneio Adria Tour em Belgrado, organizado pelo n.º 1 do Mundo… quase todos ficaram infetados, incluindo Djokovic.- No basebol continuam em ação os campeonatos da Coreia do Sul, Rep. Checa, Nicarágua, Taiwain, Finlândia e Japão. Começou o campeonato suíço… e talvez o mais mediático, a MLB, o campeonato de basebol americano, já informou que a época vai começar a 23 de julho, época mais curta e sem público.- No surf terminou a 1.ª etapa da liga, com Frederico Morais e Teresa Bonvalot a vencerem.- No futsal houve campeão na Bielorrússia, o Viten Orsha foi campeão (o tal campeonato que nunca parou).- No ciclismo as provas internacionais continuam paradas, mas na Eslovénia houve campeão. Primoz Roglic foi campeão esloveno.- No futebol americano a federação portuguesa cancelou o campeonato de Portugal. Não há campeão.- No Golfe o PGA Tour teve a sua 2.ª prova após retoma… com Webb Simpson a vencer a RBC HERITAGE, foi a 2.ª prova ganha pelo americano em 2020.- E no karaté mais um adiamento, o Mundial foi adiado para Novembro 2021.- Na Rússia o campeonato voltou e… com alguma polémica. A equipa do Rostov estava de quarentena, e o Sochi recusou-se a adiar o jogo. Conclusão, o Rostov jogou com os juniores, perdeu 10-1, mas o jogador do jogo foi… o guarda-redes que sofreu os 10 golos (!). Denis Popov de 17 anos foi premiado como melhor em campo, pois apesar de ter sofrido 10 golos, fez 15 defesas, o que se tornou recorde da liga russa (!)- O polaco Lewandowki bateu o recorde de golos, chegou aos 33 na Bundesliga, algo inédito num estrangeiro. Nenhum estrangeiro tinha marcado tantos golos num campeonato.- No basquetebol o San Pablo Burgos venceu pela 1.ª vez na sua história o Real Madrid, e logo na fase final para atribuir o título (!)- Mathieu lesionou-se e decidiu colocar ponto final na carreira. O Sporting perde um profissional.- Faleceu o tricampeão olímpico (2000, 2004 e 2008) húngaro Tibor Benedek (47 anos) .- O estádio Mário Duarte em Aveiro começou a ser destruído, após 85 anos de existência… o espaço vai servir para ampliar o hospital.- Viana do Castelo e Viseu decidiram não receber a Volta e Portugal em bicicleta e a Volta... foi mesmo adiada para setembro. Já não se vai realizar em julho, conforme o previsto.1 - Argentina - Boca Juniores2 - N. Zelândia - Aukcland City3 - Bélgica - Club Brugge4 - França - PSG5 - Nicarágua - Real Esteli6 - Escócia - Celtic7 - Sérvia - Estrela Vermelha8 - Alemanha - Bayern9 - Hungria - Ferencvaros10 - Burundi - Le Messager Ngozi11 - Ucrânia - Shakthar Donetsk12 - Croácia - Din. Zagreb13 - Rep. Checa - Slavia Praga14 – Inglaterra – Liverpool

15 – Buducnost - Montenegro