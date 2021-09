Nuno Almeida arbitra clássico entre Sporting e FC Porto para a I Liga

Nuno Almeida, de 46 anos, vai dirigir pela terceira vez um clássico entre `grandes` do futebol português, depois de ter estado na final da Taça de Portugal de 2020/21, entre Sporting de Braga e Benfica, que os bracarenses venceram por 2-0.

O juiz da associação do Algarve esteve na goleada do Benfica frente ao Sporting, por 5-0, na Supertaça Cândido Oliveira de 2019/20, e no triunfo dos `leões` frente ao FC Porto, nas meias-finais da Taça da Liga de 2017/18, no desempate através de grandes penalidades (4-3, após a igualdade 0-0 no tempo regulamentar).

O campeão Sporting e o vice-campeão FC Porto, que dividem o segundo lugar com o Estoril Praia, a dois pontos do líder Benfica, vão protagonizar o primeiro clássico da edição 2021/22 da I Liga de futebol, no sábado, a partir das 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.